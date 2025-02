Dkukas: banda do Acre busca vaga no Lollapalooza com apoio do público; veja onde votar

A banda Dkukas, formada no Acre, está concorrendo a uma vaga para se apresentar no Lollapalooza Brasil. O grupo participa de um concurso promovido pela Rádio Rock 89 FM, que selecionará bandas independentes para integrar a programação do festival. Para conquistar essa oportunidade, os integrantes contam com o apoio do público na fase de votação online.

“Estamos em turnê desde 2016 e, neste ano, completamos dez anos de Dkukas. Esse sonho de tocar no Lollapalooza pode se tornar realidade com a ajuda de vocês”, destacou um integrante da banda. Ele também enfatizou a importância histórica do Acre na cultura brasileira, relembrando figuras icônicas como Chico Mendes e a relevância do estado na produção de borracha.

A mobilização nas redes tem sido intensa, com mensagens de incentivo e apoio. “A luta de vocês capacita e credencia. Espero de verdade o reconhecimento dessa banda para todo o Brasil”, comentou um seguidor. Outros internautas também reforçaram a campanha, incentivando a votação e demonstrando entusiasmo com a possibilidade do grupo representar o Norte no festival.

Dkukas é uma banda independente que busca expandir sua música para todo o país, carregando o orgulho de suas raízes. O processo de votação segue aberto e as 50 bandas mais votadas terão a chance de serem avaliadas pelos curadores da promoção. Acesse o link para votação clicando aqui.