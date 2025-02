DNIT atualiza situação de trecho na BR-364 e afirma que local deve ser liberado até o final da tarde

O superintendente do DNIT, Ricardo Araújo publicou um vídeo nesta segunda-feira (24), com atualizações acerca do trecho cedido no km 532,82, próximo ao município de Tarauacá, na BR 364.

De acordo com o representante, mesmo com o grande volume de água que dificulta o trabalho dos servidores no local, os reparos já iniciaram desde às 6h da manhã de hoje.

Ricardo afirma ainda que máquinas já estão atuando na área, que após ser apartado, tem causado transtorno para motoristas e passageiros no trecho.

“Há o interesse nosso em recuperar o trecho o mais rápido possível, para trazer um conforto para os usuários que estão ali retidos pelo fato. Acho que no final da tarde de hoje já estaremos com a via liberada”, apontou Ricardo.

Veja o vídeo: