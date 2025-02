Do Acre para o Brasil: enfermeiro compartilha sua jornada em trabalho dedicado ao SUS

Ramon Daniel Eleanen, natural de Rio Branco, Acre, descobriu sua vocação para enfrentar emergências em meio a crises. Em 2022, um incidente com múltiplas vítimas (IMV) em sua cidade o aproximou da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) – um programa do Ministério da Saúde que mobiliza profissionais para atuar em situações de urgência.

Na época, enquanto coordenava o núcleo de educação do estado, ele se inspirou na união dos profissionais e decidiu se inscrever. Em 2023, foi convocado para a missão Yanomami, em Roraima, onde vivenciou uma experiência intensa, trocando conhecimentos e fortalecendo laços com colegas de todo o Brasil.

“Venham com mente e coração abertos para aprender e ajudar”, convida o profissional de saúde, que, atualmente, trabalha na unidade de pronto atendimento (UPA) de sua cidade, atuando na parte semicrítica do centro de hidratação para pacientes com dengue, realizando atendimentos, coletas e administração de medicações.

Mesmo em uma realidade com menor incidência da doença do que em grandes centros, ele reconhece o valor do suporte oferecido pela Força Nacional, que reforça o atendimento local em momentos de fragilidade. “Nosso objetivo é doar-nos de verdade para salvar vidas. Quem tiver intenção, inscreva-se”, afirma o enfermeiro, ressaltando a importância do voluntariado e da dedicação que transcende fronteiras em prol do bem-estar de todos.

Desde o início do aumento dos casos de dengue que resultaram na necessidade de ações como a instalação de um centro de hidratação para atender pacientes com dengue em São José do Rio Preto (SP), equipes como a de Bruno têm sido enviadas para ajudar no atendimento em no local instalado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde local, do estado e Ministério da Saúde.

Bruno e os demais membros da equipe permanecem em São José do Rio Preto até o dia 1º de março. Se necessário, poderão estender sua estadia ou ser deslocados para outra região do país, pois o chamado para a missão não tem endereço fixo – é onde for preciso.