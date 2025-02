Documentário de rezadeira que atua há 50 anos no Acre será exibido neste domingo na capital

Com o intuito de retratar o conhecimento tradicional da rezadeira Cândida de Oliveira Braga Rocha, que atua no Acre há 50 anos, será exibido neste domingo o documentário “Vou rezando e vou cantando”, no Centro Eclético Flor do Lótus Iluminado Maria Marques Vieira (Ceflimavi), na Rua Antônio Gomes da Silva, bairro Irineu Serra, às 17h.

O curta-metragem de 11 minutos homenageia a senhora que se dedica à reza, uma prática que aprendeu com seus pais e também com o mestre Irineu Serra, fundador da doutrina baseada no uso de Ayahuasca e princípios cristãos, aos quais ela também é seguidora há 60 anos.

Em entrevista, Cândida afirmou que a busca pela reza hoje em dia ainda é muito grande, principalmente porque os benzedores estão cada vez mais escassos. Ela tem em seu histórico de vida meio século dedicado ao altruísmo de servir outras pessoas sem esperar nada em troca.

Por dia, ela atende cerca de seis pessoas, que buscam nos conhecimentos tradicionais o restabelecimento para algum mal, seja ele “quebrante”, “cobreiro” ou “vento caído”, segundo as expressões populares.