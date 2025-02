Domingo quente e ventilado no Acre, com chuvas pontuais e temperaturas elevadas

O domingo (2) será de calor em Rio Branco e em todo o estado do Acre, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Na capital, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 24°C nas primeiras horas do dia, chegando a máximas entre 32°C e 34°C no período da tarde. Apesar das altas temperaturas, a presença de ventos fracos e calmos contribuirá para amenizar a sensação de abafamento.

A previsão indica condições semelhantes em outras regiões do estado, com umidade relativa do ar variando entre 45% e 55% durante a tarde e atingindo 90% a 100% ao amanhecer. Os ventos sopram predominantemente do noroeste, com variações do norte e do oeste.

Confira as temperaturas previstas para os municípios acreanos:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre : mínima de 22°C a 24°C, máxima de 32°C a 34°C.

: mínima de 22°C a 24°C, máxima de 32°C a 34°C. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus : mínima de 22°C a 24°C, máxima de 33°C a 35°C.

: mínima de 22°C a 24°C, máxima de 33°C a 35°C. Plácido de Castro e Acrelândia : mínima de 22°C a 24°C, máxima de 32°C a 34°C.

: mínima de 22°C a 24°C, máxima de 32°C a 34°C. Sena Madureira e Manuel Urbano : mínima de 22°C a 24°C, máxima de 31°C a 33°C.

: mínima de 22°C a 24°C, máxima de 31°C a 33°C. Tarauacá e Feijó : mínima de 22°C a 24°C, máxima de 33°C a 35°C.

: mínima de 22°C a 24°C, máxima de 33°C a 35°C. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves : mínima de 23°C a 25°C, máxima de 31°C a 33°C.

: mínima de 23°C a 25°C, máxima de 31°C a 33°C. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínima de 23°C a 25°C, máxima de 31°C a 33°C.

Além do calor, há possibilidade de chuvas pontuais em todas as regiões do estado, especialmente no Vale do Juruá. Em algumas localidades, as pancadas podem ser mais intensas, exigindo atenção redobrada da população. Apesar disso, o volume de precipitação continua abaixo da média esperada para esta época do ano.