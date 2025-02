Dona de GTA 6 confirma lançamento do jogo em 2025, mas e o trailer e a data?

A Take-Two Interactive reafirmou nesta semana que Grand Theft Auto VI (GTA 6) será lançado em 2025. Enquanto rumores e o silêncio da companhia deram espaço para especulações que o jogo seria adiado para o ano que vem, a empresa segue firme com a janela de lançamento atual.

A declaração foi feita durante a conferência de resultados financeiros da empresa para o terceiro trimestre fiscal de 2025, na qual a companhia mencionou que o jogo segue previsto para o outono do hemisfério norte, ou seja, entre setembro e dezembro. Até o momento, porém, a companhia não forneceu uma data exata de estreia para GTA 6, nem quando veremos um novo trailer do jogo.

O cronograma mantido pela Take-Two sugere que o estúdio está confiante em cumprir o prazo. Com o histórico de polimentos e ajustes finais que a Rockstar costuma aplicar em seus jogos, é possível que a empresa esteja segurando novas informações para um momento mais próximo do lançamento, garantindo o máximo impacto.

Apesar da confirmação, muitos fãs continuam preocupados com a possibilidade de um adiamento. O primeiro e único trailer do game foi revelado em dezembro de 2023 e completou um ano recentemente. Desde então, os fãs seguem órfãos de grandes novidades sobre o aguardado título.

E o segundo trailer e a data, chegam quando?

Com a confirmação de que o jogo segue para 2025, a grande dúvida agora é: quando o segundo trailer de GTA 6 será divulgado? Desde o lançamento do primeiro vídeo, já se passaram mais de 13 meses sem novas prévias, tornando essa a maior lacuna entre trailers para um jogo da Rockstar.

Embora muitos esperassem uma nova apresentação no final de 2024 ou início de 2025, até agora não houve qualquer anúncio oficial. Alguns rumores indicam que a produtora pode estar esperando o momento certo para lançar o novo material, garantindo que ele atinja um público máximo sem ofuscar outros jogos da Take-Two que chegam este ano, como é o caso de Borderlands 4 e Mafia: The Old County.

A data de lançamento de GTA 6 também segue um mistério e, com a ampla janela entre setembro e dezembro de 2025, o game está atrapalhando o calendário de diversas publishers. Alguns fãs especulam que o jogo pode chegar em 26 de outubro, mesmo dia em que Grand Theft Auto San Andreas e Red Dead Redemption 2 chegaram ao mercado.

Seja como for, uma coisa é certa: sempre que a Rockstar decide soltar um novo trailer, o impacto é garantido. Com GTA 6 prometendo ser um dos maiores lançamentos da história dos games, qualquer novo vislumbre do jogo certamente quebrará mais recordes e aumentará ainda mais as expectativas entre os jogadores.

O jogo mais aguardado da década

Ambientado em Vice City, a nova iteração da franquia acompanha Lucia, a primeira protagonista feminina da série em seus tempos modernos, com a promessa de trazer um mundo aberto revolucionário. Desde seu anúncio oficial, GTA 6 tem sido um dos títulos mais aguardados da indústria dos games, quebrando recordes antes mesmo de seu lançamento.

Com o sucesso estrondoso do primeiro trailer, que bateu recordes no YouTube, a expectativa por mais detalhes segue crescendo. A revelação de dezembro de 2023 se tornou o vídeo de jogo mais visto em 24 horas, acumulando milhões de visualizações e curtidas em tempo recorde. Isso mostra que a franquia continua com um apelo gigantesco, mesmo depois de mais de uma década desde o lançamento de GTA V e suas atualizações recorrentes para o modo online.

No entanto, a Rockstar tem sido discreta em relação às novidades. Enquanto algumas informações surgem em vazamentos e especulações, a desenvolvedora continua com sua postura fria e já conhecida, com um silêncio absoluto até que esteja pronta para revelar algo concreto.