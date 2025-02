”Douglas Richer, Sena Madureira se orgulha de você”; homenagem do radialista Edinaldo Gomes

Recebemos na manhã deste domingo (2) uma das piores notícias ultimamente – o falecimento precoce do colunista social Douglas Richer, 37 anos. Acometido por uma fibrose pulmonar, Douglas lutou bravamente pela vida.

Aqui de Sena Madureira, acompanhamos sua batalha e, através dos vídeos postados em suas redes sociais, dava para mensurar, embora que minimamente, suas angústias, seus medos, mas também sua fé e força de vontade de vencer e de retornar para o seu habitat, ou seja, o meio jornalístico.

Da última vez que nos encontramos, no stúdio da Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, Douglas estava acompanhado da jornalista e sua amiga de primeira hora, Wânia Pinheiro.

Falamos sobre a ExpoSena cuja cobertura foi feita pela Contilnet, sua empresa de trabalho. Notei ali sua grande evolução no meio jornalístico, adquirida com o passar dos anos. Sua desenvoltura e dinamismo faziam com que seu trabalho fosse cada vez elogiado e respeitado.

Douglas Richer começou sua trajetória em Sena Madureira. Antes de escrever sua coluna social, ele teve uma passagem pela Banda Sena, atuando na equipe de dança.

Abraçado pela jornalista Wânia Pinheiro, Douglas alçou voos maiores e foi morar em Rio Branco. Estava vivendo, sem sombra de dúvidas, o ápice de sua carreira com coberturas jornalísticas não somente no Acre, mas também em outros Estados, entrevistando grandes personalidades da música e da cultura Brasileira.

Sua história, certamente, servirá de inspiração para muitos jovens, pois você a construiu pautada na dedicação, no talento e na humildade.

Muitas vezes, sabe, a gente fica sem entender essas intempéries do caminho, mas acredito que Deus, o nosso papai do céu e dono das nossas vidas, tem algo melhor para você. É nisso que aplacamos a nossa dor.

Douglas Richer, filho de Sena Madureira, a nossa cidade se orgulha de você. Descanse em paz, amigo.

Por: Edinaldo Gomes, radialista de Sena Madureira