Drogas ao vento: motorista joga cocaína pela janela para fugir da PM

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante o motorista de um carro suspeito de transportar drogas dentro de um carro em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Assustado pela presença dos policiais militares, o homem de 33 anos jogou parte do carregamento de cocaína pela janela do veículo. Mesmo assim, ele foi abordado e detido.

No veículo, segundo informações da PM, os agentes encontraram 140 kg de cocaína e 32 mil pinos para embalar a droga dentro de tonéis. Além disso, foram encontrados mais de 11,1 mil pinos de cocaína e dois tijolos de maconha. Tudo estava embalado e pronto para a venda.

O que se sabe

Os policiais receberam informações durante o patrulhamento sobre o veículo usado pelo suspeito, que seria responsável pelo transporte das drogas.

Durante a abordagem, a equipe notou que o motorista jogou parte da droga pela janela . Posteriormente, os pinos foram apreendidos.

Segundo o boletim de ocorrência, o restante da droga estava guardado em duas casas. Diante das informações, a equipe foi aos endereços. Um do motorista e outro da mãe do suspeito.

Nos imóveis, a equipe apreendeu insumos para preparar a droga, 32 mil embalagens, balanças de precisão e dois tonéis com o entorpecente a granel.

Ainda segundo a PM, o caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Taubaté. Após o flagrante, o homem foi encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.