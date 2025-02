Duas apostas do Acre ficam a um número de prêmio milionário da Mega e faturam mais de R$ 70 mil

O sorteio as dezenas do concurso 2833 foi realizado na noite da última terça-feira (25). No Acre, duas apostas ficaram a um número de acertar as seis dezenas e faturaram, cada uma, a bolada de R$ R$35.629,31.

Os bilhetes foram adquiridos, um na capital acreana, Rio Branco, e outra no município de Mâncio Lima, interior do estado. Nos dois casos foram feitas apostas simples.

Um outro apostador, do Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas (01, 03, 13, 16, 36, 56) e faturou o prêmio principal, no valor de R$ 131.361.519,85.

O próximo sorteio acontece em São Paulo, nesta quinta-feira (27), e terá como prêmio o valor de R$ 3.500.000,00.