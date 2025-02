Quem é o bombeiro preso por vender crack e abrir “Casa do Tráfico”

Operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Amapá prendeu, nessa terça-feira (4/2), o subtenente do Corpo de Bombeiros Jackson Ramos Guedes, autuado por tráfico de drogas.

Durante as buscas realizadas na casa do investigado, os policiais localizaram cerca de 1,5 kg de crack, além de uma balança de precisão, dinheiro e porção de skunk – um tipo de maconha com efeito potencializado.

De acordo com investigadores, a grande movimentação de usuários na casa do bombeiro chamou atenção. O imóvel fica localizado no bairro Jesus de Nazaré, região central do Macapá.

Após as investigações, a polícia descobriu que o bombeiro usava a sua própria residência como ponto de venda de drogas. A suspeita é de que ele atua no crime há cerca de dois anos.