Durante cerimônia de recondução à presidência da Aleac, Nicolau elogia trabalho de Tadeu Hassem na COF: “Deu um show”

O deputado estadual Nicolau Júnior foi reconduzido, neste sábado (1), à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Durante fala com assessores e membros da imprensa, o deputado estadual, que chegou ladeado do governador Gladson Cameli, fez questão de elogiar o trabalho do também deputado estadual e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), Tadeu Hassem.

“Temos a satisfação de ter o deputado, o nosso presidente da COF, nos ajudando esses dois anos; fez um grande trabalho e ajudou o governador na questão orçamentária, sendo aprovado com louvor esses dois anos. Agradeço muito o Tadeu que, com a sua experiência, está dando um show aqui na casa”, comentou.

Tadeu agradeceu às palavras e se colocou à disposição para ajudar. “Desejo muita sorte à nova mesa diretora e ao meu amigo Nicolau, que irão cuidar aqui da casa do povo nos ano de 2025 e 2026. Estamos juntos, Nicolau!”, finalizou.