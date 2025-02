Durante chuva, mulher perde o controle da moto e bate de frente com ônibus

A motociclista Naylândia de Souza Araújo, de 27 anos, ficou ferida após colidir com um ônibus na tarde desta quarta-feira (5), nas proximidades da Escola Dona Mozinho Feitosa, na Avenida Dorval Camilo, no bairro Canãa, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ela trafegava pela Avenida Dorval Camilo durante uma chuva, a caminho de um posto de combustível onde iria abastecer. Em uma curva, Naylândia perdeu o controle da moto de forma inesperada e bateu de frente com um ônibus do transporte coletivo.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada a cerca de quatro metros e caiu violentamente sobre o asfalto. Ela sofreu uma fratura no braço direito, uma laceração na coxa direita e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser estabilizada, Naylândia foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco para receber atendimento médico.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local, isolou a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos de praxe, liberou os veículos envolvidos.