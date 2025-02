EA FC 26 pode chegar mais realista que nunca após novidade da Eletronic Arts! Entenda

Enquanto EA FC 25 acabou decepcionando muitos jogadores, o próximo game da franquia de esportes da Eletronic Arts pode surpreender graças ao uso de uma nova tecnologia. A EA Sports anunciou a aquisição da TRACAB, uma empresa especializada em captura de movimentos de competições esportivas que é conhecida no mercado pelo seu alto nível de detalhes.

O valor da aquisição não foi divulgado, mas a compra promete elevar o nível da simulação dos jogos da franquia EA FC. Enquanto a empresa não confirmou quando a tecnologia será adotada em seus projetos, a solução pode estar presente já em EA FC 26, dando um novo ar para a franquia de futebol.

Como funciona a tecnologia da TRACAB

A TRACAB utiliza rastreamento óptico para capturar tudo o que acontece em campo a 60Hz por segundo. Com isso, são gerados 600 milhões de pontos de dados por jogo, incluindo 65 pontos únicos por jogador e árbitro, além do rastreamento da bola e do centro de massa de cada corpo em campo.

Em tese, esses dados permitem que a EA Sports recrie movimentos reais de atletas com extrema precisão. Em títulos anteriores, a EA já utilizava análise de partidas reais para simular características específicas, como o estilo de corrida de Erling Haaland.

Com a utilização da nova tecnologia da TRACAB, a tendência é que a companhia consiga resultados ainda mais realistas na simulação dos jogadores e tudo que ocorre em campo. Com isso, EA FC 26 e outros jogos de esportes da companhia podem chegar mais realistas do que nunca ao mercado.

“Esses recursos podem desbloquear um novo nível de realismo aprimorado, animação e simulação dinâmica em tempo real para nossos fãs e permitir que a EA SPORTS aproveite a capacidade do TRACAB de gerar insights quase em tempo real para equipes de transmissão de mídia, árbitros, jogadores, treinadores e fãs”, explica o anúncio da Eletronic Arts.

EA quer tornar suas simulações mais realistas

De acordo com Cam Weber, presidente da EA Sports, a aquisição da TRACAB reforça a busca por experiências mais autênticas e imersivas dentro da companhia. “Os jogos da EA Sports estão se tornando simulações vivas do esporte, e a tecnologia da TRACAB permitirá aprimorar o realismo, a imersão e o envolvimento dos jogadores”, declarou.

A EA também planeja integrar a tecnologia da TRACAB ao seu aplicativo EA Sports App, que atualmente só está disponível na Espanha, mas chegará em outros locais do mundo. O objetivo é oferecer novas funcionalidades além do game, como “replays mais dinâmicos, simulações preditivas e transmissões alternativas sob demanda”, segundo a companhia.

De acordo com a Eletronic Arts, mais detalhes sobre a implementação de tecnologias da TRACAB no portfólio da companhia serão revelados no futuro. No entanto, a empresa não deve abrir os termos de negociação que levaram a compra da empresa.

Quando EA FC 26 será lançado?

Enquanto as novidades são interesssantes, ainda não há confirmação oficial de que a tecnologia da TRACAB será implementada no EA Sports FC 26. No entanto, a expectativa é de que a EA comece a utilizar os novos recursos o quanto antes.

O lançamento de EA FC 26 está previsto para o final de setembro de 2025, seguindo os padrões atuais da franquia. Com a implementação da TRACAB, os fãs podem esperar por avanços significativos na fidelidade das animações e no comportamento da inteligência artificial dos jogadores.

Além do teor tecnológico, EA FC 26 também deve ter um peso maior para a Eletronic Arts após o jogo atual da franquia decepcionar em vendas. Enquanto a franquia costuma render cerca de US$ 2 bilhões para a companhia, EA FC 25 não alcançou as demandas financeiras estipuladas pela gigante dos games, que perdeu US$ 6 bilhões em valor de mercado recentemente.

E aí, você está ansioso para a chegada de EA FC 26? Comente nas redes sociais do Voxel!