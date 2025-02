O primeiro eclipse total de 2025 já tem data: será na madrugada entre os dias 13 e 14 de março e vai ser visível em todo o Brasil.

Durante o evento, a Lua vai ganhar tons alaranjados e avermelhados, chamando a atenção e criando uma paisagem de tirar o fôlego.

Também conhecido como “Lua de Sangue”, o eclipse lunar total deve atingir sua fase total às 3h26 da manhã, com duração de 1 hora e 5 minutos, aproximadamente. Durante o período, a Terra vai se alinhar perfeitamente entre o Sol e a Lua.

PREVISÃO – Para quem deseja observar o eclipse lunar total no país, é importante ficar atento às principais fases do evento.

00h57: início do eclipse penumbral. Nesse momento, a Lua entra na penumbra da Terra, com um leve escurecimento.

02h09: no início do eclipse parcial, a Lua começa a entrar na umbra, criando uma espécie de “mordida” no disco lunar.

03h26: às 3 da manhã se inicia a totalidade. A Lua começa a sair da sombra, perdendo o tom avermelhado.0

5h47: com o fim do eclipse parcial, a Lua ainda continua na penumbra, mas com um leve escurecimento.

07h00: a Lua retorna ao seu brilho normal, com o fim do eclipse penumbra.

ENTENDA – O eclipse lunar total ocorre sempre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.

Durante todo o fenômeno, a luz solar vai atravessar a atmosfera e a coloração avermelhada ocorre devido à dispersão dos comprimentos de onda azul.

Diferente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto sem que os telespectadores precisem de proteção ocular.

DICAS – Sim, o evento vai poder ser visto de todo o país, desde que as condições do céu estejam boas e sem nuvens. Uma ótima dica é se afastar de centros com luzes artificiais, pois essas podem atrapalhar a visualização. Prefira locais vazios, como campos e estradas, mas atenção à sua própria segurança. Não vá se arriscar.