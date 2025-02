Edital Marinha publicado: 32 vagas para Sargento Músico dos Fuzileiros Navais

Está publicado o edital Marinha, ofertando 32 vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) em 2026. O salário inicial é de R$ 1.414,82 durante o CF e R$ 6.387,75 após o curso de aperfeiçoamento.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: comissão própria

Vagas: 32

Cargo: Sargento Músico do Corpo de Fuzileiros Navais

Escolaridade: nível médio

Salários: até R$ 6.387,75

Inscrições: 3/4 a 16/5

Taxa: R$ 95,00

Provas: a definir

Confira, a seguir, mais detalhes desta oportunidade!

Cargos e vagas do edital Marinha

O edital Marinha oferta 32 vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de

Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) em 2026.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Flauta em Dó Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 1 Vagas totais: 1

Clarinete em Sib Vagas para candidatos negros: 1 Vagas para ampla concorrência: 4 Vagas totais: 5

Obso em Dó Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 1 Vagas totais: 1

Saxofone-alto em Mib Vagas para candidatos negros: 1 Vagas para ampla concorrência: 3 Vagas totais: 4

Saxofone-tenor em Sib Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 2 Vagas totais: 2

Contrabaixo acústico Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 1 Vagas totais: 1

Trompa em Fá Vagas para candidatos negros: 1 Vagas para ampla concorrência: 2 Vagas totais: 3

Trompete em Sib Vagas para candidatos negros: 1 Vagas para ampla concorrência: 3 Vagas totais: 4

Trombone-tenor em Dó Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 2 Vagas totais: 2

Eufónio em Sib Vagas para candidatos negros: 1 Vagas para ampla concorrência: 2 Vagas totais: 3

Bombardão em Sib Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 1 Vagas totais: 1

Timpanos Percussão (bateria completa) Vagas para candidatos negros: 0 Vagas para ampla concorrência: 1 Vagas totais: 1

TOTAL Vagas para candidatos negros: 6 Vagas para ampla concorrência: 26 Vagas totais: 32



Requisitos do edital Marinha

Os candidatos devem se atentar aos requisitos para ingresso no cargo, são eles:

Ser brasileiro (a);

Ser voluntário (a);

Ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2026;

Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m (ambos os sexos);

Ter concluído com aproveitamento, ou estar em fase de conclusão, o ensino médio ou curso a ele equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente;

Não ser isento do serviço militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar, somente para o sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, somente para o sexo masculino, e da Justiça Eleitoral, para ambos os sexos;

Não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: I- responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; ou II- condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, contado o prazo a partir da data do término do cumprimento da pena;

Não ter sido desligado do Serviço Ativo a bem da disciplina, por qualquer Força Armada ou Auxiliar, bem como não ter sido reprovado ou desligado de curso de formação militar por insuficiência de nota de conceito ou por excesso de faltas ou, ainda, por falta disciplinar incompatível com a condição de militar;

Não ter sido considerado incapaz para o serviço militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar;

Não possuir deficiência física ou qualquer outra contraindicação, de acordo com os padrões psicofísicos da Marinha;

Gozar de plena condição de saúde para ser submetido à Inspeção de Saúde e ao Teste de Aptidão Física de Ingresso;

Possuir idoneidade moral e bons antecedentes para integrar o Corpo de Praças de Fuzileiros Navais;

Não apresentar tatuagem que faça alusão à ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, à violência, à criminalidade, à ideia ou ato libidinoso, à discriminação, ao preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou à ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas, vedado o uso de qualquer tipo de tatuagem na região da cabeça, do rosto e da face anterior do pescoço que comprometa a segurança do militar ou das operações.

Remuneração do edital Marinha

O candidato aprovado em todas as etapas do CP e classificado dentro do número de vagas, após concluir o PA, será matriculado no C-FSG-MU-CFN e o realizará incorporado como praça especial, na condição de Aluno de Curso de Formação de Sargentos (AFSG).

Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o AFSG perceberá remuneração atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.414,82, sendo R$ 1.199,00 correspondentes ao soldo militar, R$ 155,87 correspondentes ao adicional militar, e R$ 59,95 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor.

Após a formação, na graduação de 3ºSG, passará a receber o valor total de R$ 5.125,50, sendo R$ 3.825,00 correspondentes ao soldo militar, R$ 612,00 correspondentes ao adicional militar, R$ 229,50 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, e R$ 459,00 correspondentes ao adicional habilitação.

Após a formação como Sargento, o militar realizará o Curso de Aperfeiçoamento na graduação, passando a perceber o valor total de R$ 6.387,75, sendo R$ 3.825,00 correspondentes ao soldo militar, R$ 612,00 correspondentes ao adicional militar, R$ 229,50 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, e R$

1.721,25 correspondentes ao adicional habilitação.

Inscrições do edital Marinha

As inscrições serão realizadas em âmbito nacional na página do CP, no endereço www.marinha.mil.br/cgcfn, acessando o link “Concursos para o CFN”, ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

As inscrições somente poderão ser efetivadas das 8h do dia 3 de abril até as 23h59 do dia 16 de maio de 2025, horário oficial de Brasília/DF. Para homologar a candidatura é necessário realizar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 95,00.

Etapas e provas do edital Marinha

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Exame de Escolaridade (EE) – eliminatório e classificatório;

Prova Prática de Música (PPM) – eliminatório e classificatório;

Eventos Complementares (EVC) – eliminatória;

Verificação de Dados Biográficos (VDB) – eliminatória;

Inspeção de Saúde (IS) – eliminatória; classificatório

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) – eliminatório;

Avaliação Psicológica (AP) – eliminatória;

Verificação de Documentos (VD) – eliminatória;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH);

Exame de escolaridade

O exame de escolaridade será constituído de duas provas escritas, sendo uma “Prova Específica de Música” e uma “Prova de Expressão Escrita“, com duração de três horas, abrangendo assuntos equivalentes até o nível do terceiro ano do Ensino Médio. Cada prova valerá 100 (cem) pontos.

A Prova Especifica de Música conterá 25 (vinte e cinco) questões objetivas do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta em cada questão. Cada questão valerá 4 (quatro) pontos, abordando os seguintes assuntos:

a) Acordes;

b) Escala cromática;

c) Escala geral;

d) Enarmonia;

e) Intervalos;

f) Modos de escala (maior e menor);

g) Modulação;

h) Série harmônica;

i) Tons vizinhos e afastados;

j) Transposição e ornamentos;

k) Vozes;

l) Transposição dos modos litúrgicos;

m) Andamento;

n) Compassos;

o) História e compositores dos hinos pátrios brasileiros; e

p) Música no século XX.

A Prova de Expressão Escrita será uma redação dissertativa, cujo tema versará sobre assunto de importância nacional ou sobre fato atual, na qual serão avaliados, principalmente, coerência e clareza de ideias, correção gramatical, sintaxe, ortografia e fidelidade ao tema proposto, constando de no mínimo vinte e no máximo trinta linhas.

Somente serão corrigidas as Redações dos candidatos que obtiverem nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Específica de Música, considerando-se os empates na última posição.

As redações serão corrigidas de acordo com os procedimentos previstos nas normas da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), tendo em vista os critérios e pontuações descritos abaixo:

I – Estrutura e conteúdo – até 80 (oitenta) pontos, sendo: a) Coesão e coerência – até 40 (quarenta) pontos; e b) Título e tipologia textual – até 40 (quarenta) pontos.

II) Expressão – até 20 (vinte) pontos

Prova prática de música

Apenas serão convocados para a Prova Prática de Música os candidatos aprovados na Prova Específica de Música e na Prova de Expressão Escrita.

A Prova Prática de Música consiste na prática instrumental, por meio de partituras musicais, pelo candidato. Será composta por três partes:

I- uma peça musical de confronto para cada naipe, de escolha da Banca Examinadora, listadas no anexo G.

II- uma peça musical ou lição de método próprio de cada instrumento, de escolha da Banca Examinadora, a ser executada com leitura à primeira vista; e

III- um solfejo à primeira vista de um trecho musical, de escolha da Banca Examinadora.

A Prova Prática de Música será realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) em local, data e horário específicos agendados pelo CPesFN, que serão divulgados, posteriormente, pelos Órgãos Executores da Seleção.

Eventos complementares

Serão convocados para as demais etapas do concurso os candidatos que obtiverem na Prova Prática de Música nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, considerando-se uma escala de zero a cem. Os candidatos com nota inferior a cinquenta serão eliminados do concurso.

Os candidatos convocados para os EVC devem consultar a página do CP na Internet ou os OES, ao longo do período destinado aos respectivos EVC, para se manterem atualizados quanto a eventual alteração de data, horário ou local de realização dos EVC.

Teste de aptidão física

O testde de aptidão física será constituído das seguintes provas, com os respectivos índices mínimos para aprovação: