Edu Guedes conhece família de Ana Hickmann e se derrete: “Especial”

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou com os fãs um momento especial em família. A famosa, que trava uma série de brigas judiciais contra o ex-marido, levou o noivo, o chef Edu Guedes para sua cidade natal, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Na viagem, o cozinheiro conheceu diversos familiares da amada, como seu avô e tios.

Voltou às raízes

Ana Hickmann compartilhou trechos da viagem em seu canal no YouTube nesta quinta-feira (27/2). Na gravação, ela mostrou a preparação do casal para o passeio até a chegada na cidade, que fica a cerca de 150 km de distância da capital, Porto Alegre. “Indo pra Santa Cruz do Sul, fica no coração do Rio Grande do Sul”, celebrou a famosa no vídeo.

Na chegada à cidade, Ana Hickmann apresentou ao chef a casa em que nasceu e cresceu, que ficava na área rural da cidade. “Quando eu nasci, aqui era área rural, agora já é cidade, bairro, mas onde meu avô mora ainda é área rural”, comentou ela. “Bem-vindo à casa onde eu nasci e cresci. Essa casa aqui tem exatamente 45 anos de existência”, diz Ana Hickmann em outro momento da gravação.

Elogiou os parentes

Depois, Ana Hickmann apresenta alguns parentes a Edu Guedes, como os avós, tios e irmão. “O que você achou da minha família?”, perguntou a apresentadora. “Especial. Seu avô é incrível, seus tios”, respondeu Edu Guedes.

Na sequência, a famosa brinca sobre o irmão. “Meu irmão precisa ser estudado pela NASA… Pessoal diz que sou eu quem invento as coisas, mas olha o que meu irmão conseguiu fazer: churrasco pra oito pessoas nesse trequinho aqui e com um pegador de salada”, comentou.

Ana Hickmann aproveitou para revelar curiosidades sobre sua cidade natal no vídeo publicado. “Minha cidade, Santa Cruz do Sul, é de colonização alemã, é terra da Oktoberfest aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje também é conhecida como ‘terra do basquete’, tem um baita time de basquete aqui, que é o Corinthians”, disse.