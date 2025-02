Eduardo Ribeiro avalia possível saída do PSD e revela convites de outros partidos

O deputado estadual Eduardo Ribeiro pode estar de saída do PSD. Ele confirmou que recebeu convites de outras legendas e está analisando cuidadosamente a possibilidade de mudança, levando em consideração o comportamento do partido e os próximos passos da sigla no estado.

“Eu recebi convite de outros partidos, então essa é uma possibilidade que estou avaliando com calma e vendo também o comportamento do PSD. As lideranças precisam sentar e conversar, junto com o senador Sérgio Petecão, para saber o que o partido quer de fato, qual projeto tem”, declarou o parlamentar à reportagem do ContilNet, neste sábado (1).

Ribeiro também mencionou que o deputado Pablo Bregense enfrenta um impasse semelhante e que ambos pretendem discutir juntos o melhor caminho a seguir. “Tem também a situação do deputado Pablo Bregense, que está num impasse parecido com o meu. Eu sigo fazendo minha parte, trabalhando pelo povo do Acre”, afirmou.

A decisão final, segundo Ribeiro, será tomada após um diálogo com Pablo Bregense e seus respectivos grupos políticos. “Vou sentar com o deputado Pablo e vamos tomar uma decisão, conversando com nossos grupos”, explicou.

Os parlamentares têm até o prazo da janela partidária, que ocorre seis meses antes das eleições, para mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Esse período permite que detentores de cargos eletivos realizem suas mudanças conforme suas estratégias políticas e alinhamentos partidários.