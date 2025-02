Eduardo Velloso retira assinatura do impeachment de Lula para ‘salvar’ cargo da irmã, diz site

Após ter se colocado a favor do pedido de impeachment do presidente Lula, o deputado federal pelo estado do Acre, Eduardo Velloso (União-AC), decidiu retirar a sua assinatura do documento.

A informação foi dada pelo site Metrópoles, que relacionou o recuo do parlamentar, após pressão do senado, como uma tentativa de “salvar” sua irmã, que possui um cargo de confiança na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Segundo informações, Luciana Borges de Velloso Viana trabalha na diretoria de gestão e inovação, na captação de novos negócios, e faz parte de um grupo de 23 funcionários que possuem cargo de confiança, com salário de R$ 18.938,63.

O pedido de impeachment apresentado pelo deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), denuncia suposta pedalada fiscal do presidente por meio do programa Pé-de-Meia. O documento tem a assinatura de 132 parlamentares.

Em nota, a Embratur esclareceu sobre a contratação de Luciana Velloso, confira:

“Luciana Velloso mora em Brasília e cumpre sua jornada diária de trabalho na sede do Ministério do Turismo (MTUR), uma vez ela está vinculada à execução de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o MTUR, que tem como objetivo garantir a estrutura logística e de recursos humanos para a realização de uma série de eventos, como COP30, Salão Nacional do Turismo e Feirão do Turismo.

Sua contratação foi uma solicitação do ministro Celso Sabino, acatada por esta Agência porque possuía os requisitos profissionais para a vaga. Suas atividades estão registradas em relatórios periódicos e são adequadas para o cargo que exerce.