Secretaria de Educação destitui diretores e coordenadores de escolas no Acre; veja lista

O secretário de Educação do Estado (SEE), Aberson Carvalho, destituiu alguns servidores de seus cargos, nesta segunda-feira (24).

As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial do Estado (DOE). Os servidores ocupavam cargos de gestão nas escolas do Estado.

VEJA AS MUDANÇAS PRINCIPAIS:

DESTITUIR o servidor FRANCISCO FLAVIO DE MOURA SILVA, matrícula n° 9443657-1, da função de Co-ordenador Administrativo da Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul, Tipificação D, no município de Cruzeiro do Sul.

DESTITUIR o servidor JAMES MENDONCA OLIVEIRA, matrícula n° 9360328-7, da função de Coordenador Administrativo da Escola São José, Tipificação E, no município de Cruzeiro do Sul.

DESIGNAR a servidora ANA MARIA DAS NEVES COSTA, matrícula n° 292150-4, para exercer a função de Coordenadora de Ensino da escola Carlos Venizio Nunes Damasceno, Tipificação B, no município de Feijó.

DESIGNAR a servidora JAQUELINE BATISTA DA CRUZ, matrícula nº 9250999-5, para responder cumulati-vamente e sem ônus, sem prejuízo das demais funções, pela Direção da Escola Flodoardo Cabral, Tipificação E, no município de Cruzeiro do Sul, no período em que perdurar a ausência da titular.

DESIGNAR a servidora SELMA XAVIER MELO DE CARVALHO, matrícula n° 9065938-15, para exercer a função de Coordenadora de Ensino na Escola São Francisco de Assis II, Tipificação B, no município de Senador Guiomard.

DESTITUIR a servidora ELIETE DE SOUZA MELO, matrícula n° 343315-2/3, da função de Coordenadora de Ensino da Escola São José, Tipificação E, no município de Cruzeiro do Sul.

DESTITUIR a servidora MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTIAGO, matrícula n° 338400-2, da função de coordenadora de ensino da Escola Padre Damião, Tipificação C, no município de Cruzeiro do Sul.

DESTITUIR a servidora ANTONIA JURACIR DE SOUZA COSTA, matrícula n° 9372490-2, da função de Coordenadora de Ensino da escola Divina Providência, Tipificação C, no município de Cruzeiro do Sul.

DESTITUIR a servidora NIVIANE VASCONCELOS DOS SANTOS, matrícula n° 9149783-5, da função de diretora da escola Padre Damião, Tipificação C, no município de Cruzeiro do Sul.

DESTITUIR a servidora ROSA MONICA SOUZA DA SILVA, matrícula n° 2755041-1, da função de diretora da Escola São José, Tipificação E, no município de Cruzeiro do Sul

DESTITUIR a servidora Regilene Ferreira da Silva, matrícula n° 9417818-2, da função de coordenadora ad-ministrativa da escola Divina Providência, Tipificação C, no município de Cruzeiro do Sul.