A secretaria de Educação e Cultura do Estado divulgou nota na tarde desta sexta-feira (14), esclarecendo os problemas enfrentados para a divulgação do resultado final do processo seletivo que estava sendo realizado.

De acordo com a nota, instabilidades técnicas na rede de arquivos fizeram com que fosse postergada a conclusão desta etapa, não cumprindo o prazo estabelecido previamente pelo cronograma.

Ainda de acordo com a nota, a equipe técnica da Secretaria já está trabalhando para solucionar o problema de maneira que mantenha a integridade dos dados, para que se possa seguir com os critérios pré-estabelecidos no edital.

O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado neste sábado (15), às 17h, através do site oficial da Secretaria de Educação e Cultura do estado do Acre, see.ac.gov.br.

Confira a nota: