eFootball lança avatar jogável de Negrete e nova carta de Denílson em Evento de Carnaval

O evento foi promovido em parceria com a Player1 Gaming Group, spin off de Games e eSports da Globo, no Globo Experience (gex), no Shopping Market Place, em São Paulo. Desde 2024, a startup já vinha produzindo um trilho de conteúdo focado na jornada do herói do criador de conteúdo Negrete, um dos maiores nomes de produção de conteúdo de futebol brasileiro, na busca por ser notado pela desenvolvedora e se tornar embaixador do jogo. Agora em fevereiro, a campanha de carnaval trouxe o desfecho desta caminhada, com Negrete ganhando a própria versão dentro do eFootball após se tornar embaixador oficial do game.