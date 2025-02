‘Ele tem um olhar lindo sobre a vida’, diz Catarina Viana ao parabenizar o pai, ex-governador Tião Viana

O ex-governador do Acre, Tião Viana, recebeu uma homenagem especial de aniversário de sua filha, Catarina Viana, que compartilhou nas redes sociais um texto cheio de afeto sobre ele. Na publicação, ela destacou momentos do cotidiano do pai e sua maneira única de enxergar a vida.

“Hoje é aniversário da pessoa que faz o melhor café da manhã do mundo, que sempre chega em casa feliz porque trouxe um pão quentinho. Em cada aniversário, presenteia a gente com uma poesia, cria um clube do livro e é o maior fã de capivaras”, escreveu Catarina.

A homenagem feita também ressaltou o olhar sensível de Tião Viana para a vida, mencionando sua paixão pela fotografia . “Fotografa a Blue, o Romeu, os patos, a garça, as flores e as capivaras. Ele tem um olhar lindo sobre a vida e transmite pra gente todos os dias. Me ensinou a achar Marte e me ensina todos os dias a ser grata e de bem com a vida”, completou.

Nos comentários, amigos, familiares e admiradores de Tião Viana enviaram mensagens de felicitações. “Parabéns, Tião! Amor e alegria!”, comentou um seguidor. “Muita saúde pra ele… Amor e vida longa ao lado da linda família de vocês!”, escreveu outro.

O carinho recebido reflete o respeito e admiração que ele conquistou ao longo dos anos.