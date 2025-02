Eleições na Câmara: Van Hattem defende anistia a presos do 8/1. Vídeo

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), candidato à presidência da Câmara dos Deputados, afirmou que, se eleito, vai pautar o projeto que concede anistia ao que chamou de “perseguidos políticos”. O texto pretende aliviar a pena dos responsáveis pelos ataques antidemocráticos de 8 de Janeiro.

Em entrevista ao Metrópoles, o parlamentar se colocou como representante “da direita e da oposição”. A eleição das mesas da Câmara e do Senado acontecem neste sábado (1º/2). O favorito à presidência da Câmara é o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem o apoio da maioria dos partidos, incluindo o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do PL, de Jair Bolsonaro.

“Se eu for presidente da Câmara, nós vamos pautar a anistia para todos os perseguidos políticos no Brasil, diferente das outras candidaturas que não se pronunciam a respeito desse tema com clareza”, prometeu Van Hattem.

O deputado também definiu outras prioridades, como o impeachment do presidente Lula, o “combate aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF)”, a luta contra o aumento de impostos e o combate à corrupção.

Sobre o apoio de Bolsonaro à candidatura de Motta, Van Hattem declarou: “É uma decisão dele, uma decisão do PL que precisa ser respeitada”.

Confira a entrevista completa: