Elenco do Operário chega em Rio Branco para jogo contra o Humaitá

O elenco do Operário desembarca nesta segunda, 24, na capital acreana, para o confronto contra o Humaitá pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado na quarta, 26, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta.

Jogo a jogo

O técnico Bruno Pivetti destacou a importância de encarar cada jogo com força máxima, sem distinção entre as competições.

“Vamos colocar os melhores na quarta, essa oxigenação da equipe tem sido importante”, explicou o treinador do Fantasma.

Empate fora de casa

O Operário empatou com o São Joseense por 1 a 1 no último sábado, 22, em duelo válido pela fase de quartas de final do Campeonato Paranaense. A equipe terminou a fase de classificação do Estadual na primeira colocação e vai definir a para semifinal jogando em casa.