Elon Musk promete lançar Inteligência Artificial mais inteligente do mundo na segunda

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X (ex-Twitter), anunciou o lançamento da terceira geração de seu chatbot de inteligência artificial (IA), o Grok 3. Segundo publicação feita no X, trata-se da “IA mais inteligente da terra”.

Vale pontuar que o anúncio vem em meio a uma alta da concorrência empresas no mercado de tecnologia, especialmente com foco em Inteligência Artificial, acirrando o cenário que conta com o ChatGPT, da Open IA, e a chinesa DeepSeek.

Ainda, o comunicado do dono da Tesla ocorre dias após ter feito uma proposta, no mínimo, indecorosa para o chefe da startup.

Uma reportagem do The New York Times afirmou que Musk fez uma oferta não solicitada de US$ 97 bilhões pela OpenAI. A proposta teria acontecido em um grupo privado de investidores.

Porém, após o vazamento da informação, o CEO da companhia, Sam Altman usou o X para provocar Musk. “Não, obrigado, mas nós podemos comprar o Twitter por US$ 9,47 bilhões se você quiser”, escreveu o CEO da OpenAI.

Isso porque, em 2022, Elon Musk comprou a rede social por US$ 44 bilhões — a oferta de Altman, portanto, teria um “desconto” de quase 80% em relação ao preço pago pelo bilionário na época.

O valor também é o equivalente a um décimo do que Musk ofereceu pela OpenAI que, na mais recente rodada de investimento pelo SoftBank, foi avaliada em US$ 260 bilhões.