Elson Martins, um dos maiores jornalistas do Brasil, se despede do Acre; amigos fazem homenagens

O Acre está prestes a se despedir de um dos jornalistas mais conhecidos e conceituados do Brasil, Elson Martins, que deixa o estado ainda em março para morar em Belo Horizonte, na companhia de sua filha.

O jornalista, nascido em Nova Olinda, é fundador do jornal O Varadouro, criado em 1979 e que segue produzindo conteúdo sobre a Amazônia brasileira até os dias atuais. Foi amigo de Chico Mendes e ajudou a projetar sua imagem nacionalmente.

Elson também é autor do livro “Acre: um estado de espírito”, uma obra que reúne crônicas, entrevistas e matérias que refletem sua trajetória jornalística e seu vínculo com a Amazônia.

Na noite desta sexta-feira (22), amigos e admiradores do escritor se reuniram no Café com Poesia, na capital acreana, para uma despedida e para relembrar a trajetória de Elson. Poemas, declarações e lágrimas marcaram o encontro.

Em seu discurso, Martins se emocionou e disse que está aprendendo a desapegar.

“O que eu estou fazendo hoje é seguir meu caminho e procurar desapegar de tudo isso que faz tanto sentido para a minha vida. Não é uma tarefa fácil, pois deixo aqui coisas lindas que construí com pessoas tão especiais e importantes. Estou emocionado, mas ciente de que é preciso seguir”, afirmou o poeta do jornalismo acreano.

Amiga de Elson, a jornalista Andrea Zilio falou sobre o que ele representa para o Acre e, mais especialmente, para sua própria história.

“Sou uma sonhadora do interior do Pará, marajoara, que encontrou em Elson Martins alguém que acreditou no meu sonho e me estendeu a mão, tornando-me sua estagiária no jornal Folha do Amapá. Desde então, ele tem sido meu mestre, amigo e uma presença tão próxima que o considero parte da minha família. Elson me ensinou, e continua me ensinando a cada diálogo, a importância de um jornalismo que valoriza a Amazônia. Ele me apresentou o Acre, que hoje amo e considero meu lar. É a maior referência profissional que tenho, sempre atuando com ética, humildade e compromisso. Para mim, ele é uma verdadeira fonte de sabedoria”, destacou.

“Elson sempre foi além da simples reportagem; ele é um defensor da Amazônia, abordando temas fundamentais como a preservação do meio ambiente, a luta por direitos indígenas e a promoção do desenvolvimento sustentável. Seu compromisso com a ética e a transparência no jornalismo inspira todos nós”, concluiu.