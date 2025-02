Em aniversário do PT, Lula defende Janja de ataques e relembra Marisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a primeira-dama Janja Lula da Silva de ataques da oposição, durante aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio de Janeiro, neste sábado (22). Ele disse que ela é “a bola da vez” para tentar atingi-lo.

“Não sei se vocês perceberam, mas a Janja é a bola da vez. Para me atingir, eles começam a atacar a Janja”, disse Lula. A primeira-dama tem sido alvo de críticas pela falta de transparência das atividades públicas que realiza. Parlamentares chegaram a protocolar na Câmara dos Deputados pedidos de explicações sobre os gastos da primeira-dama com viagens. Por esse motivo, neste mês, Janja começou a divulgar a agenda diária nas redes sociais.

“Eu digo sempre para a Janja, você tem duas opções: ou você para de fazer o que você gosta e eles vão parar de te incomodar, ou você continua falando até eles perceberem que não vão mudar tua ideologia, teu pensamento”, comentou o presidente, que ainda a aconselhou a “não ligar” para a oposição.

Lula também rebateu as críticas de que a primeira-dama “se intromete” no governo. “Graças a Deus eu tenho uma mulher com quem eu converso política. Ela não é uma pessoa que tem medo de falar com o marido. Lá em casa foi assim com a Marisa, e assim com ela. Cada uma fala o que quiser, a hora que quiser. Eu não sou obrigado a concordar, mas se discordar também, tenho que perder alguns debates”, disse.

