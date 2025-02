Em brincadeira, amigos fazem teste do bafômetro em bar de Rio Branco: “Quem beber mais paga a conta”

Um vídeo publicado nas redes sociais recentemente de amigos com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran Acre) fazendo o teste do bafômetro em um bar de Rio Branco, viralizou na internet.

Na publicação que possui mais de 130 mil visualizações, 5600 curtidas e diversos comentários, Paulo Passamani afirma que tudo não passa de uma brincadeira e que a pessoa que atingir o maior valor na quantidade de álcool vai pagar a conta.

“E o BPtran que veio fazer bafômetro na nossa mesa do bar. Apostamos que quem fizesse o maior valor pagaria a conta”, comentou.

Ao som do sucesso nacional “Vamo Tomar Uma”, da dupla Zé Neto e Cristiano, os quatro amigos que curtiam a noite passam um pouco do valor tolerado no bafômetro, e Otávio precisou pagar a conta, pois passou do valor dos outros.

Veja o vídeo: