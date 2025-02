O vereador e 1º secretário da Câmara Municipal de Rio Branco, Felipe Tchê, é o entrevistado do podcast do ContilNet, o Em Cena, nesta segunda-feira (24).

Felipe foi eleito ainda em 2024 com 4.979 votos, ficando em 4º lugar. Ele é da bancada do Progressitas.

O bate-papo ao vivo será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, às 16h, no canal do ContilNet Notícias no YouTube.