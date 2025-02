Em clássico morno, Fluminense e Flamengo empatam no Maracanã

Em clássico morno disputado no quente Maracanã na tarde deste sábado (8), Fluminense e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0. A partida foi válida pela 10ª rodada da Campeonato Carioca.

O primeiro tempo foi abaixo do esperado dos dois times. O Flamengo até ficou mais com a bola do que o Fluminense, mas as duas equipes pouco fizeram no Maraca, em jogo que ficou marcado por discussões entre os jogadores. Por conta de uma confusão, Arias e Pulgar receberam amarelo.

Plata e Ayrton Lucas tiveram chances, mas se atrapalharam com a bola. O Flu, por outro lado, assustou com Cano, depois de bom lançamento do volante Hércules. A melhor chance da primeira etapa foi com Bruno Henrique, que quase abriu o placar de cabeça, já nos minutos finais.

O começo da segunda etapa seguiu o mesmo ritmo da primeira: muitas discussões e reclamações, mas pouco futebol apresentado pelos times. Canobbio parou em Rossi, enquanto Bruno Henrique viu chute ser barrado na defesa do Flu.

A principal chance de gol da partida foi aos 44 da segunda etapa. Ayrton Lucas cruzou para Everton Cebolinha, que cabeceou com perigo e obrigou Fábio a fazer grande defesas.

Com o empate, as equipes estacionaram na tabela: o Flamengo segue na vice-liderança, com 14 pontos, enquanto o Flu é o 8º, com 11 pontos ganhos.

Próximos jogos

O Fluminense volta a jogar no próximo domingo (16), em mais um duelo do Campeonato Carioca. Às 16h, o o time de Mano Menezes recebe o Nova Iguaçu, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

Já o Flamengo tem duelo marcado para a quarta-feira (12). Às 21h30 (de Brasília), o Mengão recebe o Botafogo, no Maracanã. O jogo atrasado é válido pela 7ª rodada do Carioca.