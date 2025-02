Em entrevista à Band, Gladson diz que apoia Lula sobre exploração de petróleo na Amazônia

O governador Gladson Cameli, que cumpre agenda em São Paulo, participou na tarde desta sexta-feira (7) do programa Entre Nós, apresentado pelos jornalistas Adriana Araújo e Renan Sukevicius.

Na ocasião, o governador falou sobre turismo no estado, além do avanço do agronegócio e do investimento em tecnologia. “O brasileiro precisa conhecer mais o brasileiro, incluindo o do Acre”, disse o chefe do Executivo acreano ao iniciar a entrevista.

Ao defender o agronegócio, Gladson afirmou que, desde que assumiu o governo, tem levantado a bandeira de que a produção no setor gera emprego e renda, respeitando o meio ambiente.

“Desde que assumimos o governo, em 2019, meu discurso é de defesa do agronegócio, com geração de emprego e renda. E, no agronegócio, adotamos a seguinte linha: respeitar o meio ambiente, mas permitir que as pessoas que querem trabalhar e produzir possam fazê-lo. Temos que criar oportunidades para nossa população. Estamos aqui apresentando o Acre para o mundo. O Acre está com uma infraestrutura pronta, e aqui falo de BRs. A economia melhorou muito com o agronegócio”, explicou.

Adriana perguntou ao governador o que ele pensa a respeito da decisão do presidente Lula de explorar petróleo na chamada Margem Equatorial da Amazônia.

“Nós estamos em 2025, e a tecnologia é tudo. Sou completamente a favor da exploração de petróleo. Precisamos aquecer a economia dos estados. E, quando falamos em proteger o meio ambiente, eu concordo, sou totalmente a favor, tanto que meu estado tem mais de 80% da floresta intacta. Mas não deixamos de fortalecer o agronegócio. Se tenho condições de explorar petróleo, por que não vamos explorar? Temos que criar oportunidades, respeitando a Constituição e as regras ambientais”, finalizou.