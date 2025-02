Em evento conservador nos EUA, Trump manda ‘olá’ para Bolsonaro

Durante um evento que reúne lideranças e personalidades de movimentos conservadores de todo o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou o ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, 22, em Washington D.C.

Trump participou do encontro anual do Conservative Political Action Conference (Conferência de Ação Política Conservadora, em português), que começou na última quarta-feira, 19, e termina neste sábado.

Durante seu discurso, Trump mencionou a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que se levantou da plateia e foi aplaudido pelos presentes.

“E um amigo meu, Eduardo Bolsonaro, do Brasil, da Câmara de Deputados. Mande ‘ólá’ para o seu pai. Grande família. Grande homem e grande família”, disse o presidente dos EUA.

Bolsonaro não participou do evento porque seu passaporte está retido. Por conta disso, ele está proibido de viajar ao exterior.

A medida está em vigor desde fevereiro de 2023 e faz parte da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022.

Bolsonaro denunciado pela PGR

O ex-presidente Jair Bolsonado (PL) foi denunciado na última terça-feira, 18, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

Em nota, a defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”. Também alegou ter recebido com “estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República”