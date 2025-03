Em meio ao déficit, Acreprevidência aluga prédios a órgãos do Estado para aumentar arrecadação

Com cerca de 56.022 servidores públicos no Acre, o sistema previdenciário estadual enfrenta um déficit financeiro significativo. Em 2024, o saldo negativo estimado no Fundo Previdenciário é de R$ 1,1 bilhão. Somente no primeiro semestre do respectivo ano foi registrado déficit de R$ 467,6 milhões.

O Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) busca alternativas, para tentar amenizar esse desequilíbrio financeiro e aumentar a arrecadação, como por exemplo, o uso de recursos do Fundo para a construção de novos prédios que estão sendo destinados para o aluguel a órgãos públicos.

Do total de servidores, 37.387 estão na ativa, outros 14.310 aposentados, e 4.325 são pensionistas. A despesa mensal com os servidores inativos, que chega a R$ 122 milhões, contrasta com a arrecadação da contribuição previdenciária dos servidores ativos, que é de apenas R$ 37 milhões.

Um dos prédios já está alugado ao Procon/AC, após uma obra de R$ 6,77 milhões, executada pela Secretaria de Obras Públicas.

O Acreprevidência deverá entregar, ainda nos próximos meses, o novo espaço para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM/AC) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE/AC). Também está prevista a construção de um novo prédio para o Núcleo de Atendimento Psicológico do IAPEN/AC, no bairro Capoeira.

Para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário a longo prazo, o Acreprevidência também tem investido na realização de concursos públicos, que podem aumentar a base de servidores ativos e, assim, fortalecer a arrecadação, assegurando a saúde financeira da Previdência Estadual nos próximos anos.