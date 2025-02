Em menos de 48 horas, Polícia Civil prende investigado por violência doméstica e familiar contra a mulher

Na manhã do último domingo, 16, o nacional E. C. da C. D., de 42 anos, invadiu a casa de sua ex-companheira e a agrediu com chutes e diversos socos em seu abdômen. As agressões foram registradas por imagens de câmera de segurança.

Diante da gravidade dos fatos, a Delegada de Polícia Civil Plantonista na DEAM, Dra. Michelle Boscaro, representou pela prisão preventiva em desfavor do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela Vara Estadual do Juiz de Garantias da Comarca de Rio Branco/AC.

“A Polícia Civil agiu de forma rápida e eficiente para prender o agressor nesta manhã, visando garantir a execução das medidas protetivas, bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Continuaremos atuando de forma incisiva no combate à violência contra a mulher”, declarou a Delegada de Polícia Michelle Boscaro.

O preso será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.