Em mensagem aos deputados, Gladson fala sobre obras, concursos, reajuste para servidores e união

O governador Gladson Cameli leu sua mensagem aos deputados estaduais na primeira sessão solene do ano de 2025, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (4).

O chefe do executivo acreano cumprimentou os parlamentares e falou sobre o planejamento do Governo para 2025, em parceria com o Legislativo.

“Tenho dito nos meus pronunciamentos que a nossa missão como gestores públicos é lapidar esse grande diamante que é o Acre. E isso só é possível com a união e a colaboração entre os três poderes prescritos pela nossa Constituição: Executivo, Judiciário e Legislativo. Cabe a cada um de nós como servidores e representantes da nossa sociedade fazer a sua parte sempre tendo em vista o objetivo maior que é a população do Acre”, disse.

Gladson afirmou que tem dado todo apoio à Aleac, apontando para o aumento no valor das emendas individuais de cada deputado.

“É nesse sentido que quero ressaltar que desde que assumimos o governo temos procurado melhorar o repasse aos nossos poderes constituídos para que os seus membros possam realizar seus trabalhos com excelência. Um caso notável é a própria Assembleia Legislativa em que atualmente os deputados têm o direito de apresentarem R$ 4 milhões de reais em emendas parlamentares”, explicou.

“Quero lembrar que num passado recente, em outros governos, o valor dessas emendas era de 250 mil reais. Também temos dado todo o apoio ao Judiciário, melhorando os repasses e realizando obras em parcerias com o Tribunal de Justiça. Um exemplo é o da nossa Defensoria Pública, que durante a nossa gestão aumentou o número de advogados públicos contratados e hoje está presente em todos os municípios para atender aqueles que precisam de assessoria jurídica e não podem pagar”, destacou.

Obras

Prestando contas da gestão, o governador citou algumas obras executadas durante sua gestão.

“Mas vamos a algumas realizações importantes do nosso governo, com destaque para obras. Mas quero lembrar da ponte Padre Paolino que inauguramos em Sena Madureira e a ponte da Sibéria, em Xapuri, que está em fase de conclusão. Sonhos antigos de integração desses municípios que tornamos realidade. Mas vamos em frente. O anel viário de Brasiléia está com 99% da sua estrutura pronta. Será um fator de integração comercial e social importante do nosso estado com os nossos vizinhos Bolívia e Peru. Entregamos a duplicação da AC-405 que liga o centro urbano de Cruzeiro do Sul ao aeroporto internacional”, detalhou.

Habitação

Cameli afirmou que uma de suas perspectivas, no quesito habitação, é entregar mais de duas mil novas casas populares através de diferentes programas.

“Entregamos em dois anos cerca de 10 mil títulos definitivos de terra através do Iteracre, em áreas urbanas e rurais do nosso estado. Senhoras e senhores, nós somos um governo que cuida das pessoas”, comentou.

Educação

Gladson falou também sobre os investimentos na Educação:

“Investimos 30 milhões de reais na compra de tablets que chegaram às mãos de 40 mil estudantes jovens, adultos e indígenas. Implantamos o pré-Enem e distribuímos 78 mil uniformes e 142 mil kits de material escolar para os estudantes que precisam”.

Na ocasião, também falou sobre o último concurso da pasta, com mais de 3 mil vagas, além da conectividade dentro das escolas indígenas:

“Instalamos 24 laboratórios de informática nas escolas da capital e do interior. E temos o orgulho de afirmar que todas as escolas urbanas do Acre atualmente têm internet. A expectativa é que até 2026 as 234 escolas rurais e indígenas também estejam conectadas. Vale lembrar que este ano acontece o maior concurso público da história da educação do Acre. Serão ofertadas mais de três mil vagas em escolas de todo o estado”.

Concurso público e convocações

O chefe do executivo afirmou que “nenhum governo na história do Acre contratou tantos servidores efetivos em todos os seus órgãos, secretarias e autarquias, como o nosso”.

“Essas nomeações de funcionários efetivos obedeceram à convocação através de concursos públicos, valorizando a meritocracia e dando oportunidades para todos. Desde o início do nosso governo, 4.353 novos servidores públicos tomaram posse dos seus cargos em diversos setores da máquina governamental”, contou.

Salário dos servidores e reajuste

“Conseguimos neste sexto ano do nosso governo manter os salários e direitos trabalhistas dos nossos servidores em dia. Nunca houve atraso. Agora, alguns podem dizer que não fizemos mais que a nossa obrigação. Eu concordo, mas não foi assim em outros governos e todos sabem da importância para a nossa economia da circulação dos recursos provenientes do contracheque dos servidores estaduais. Sobre a concessão de reajuste geral anual de 2024, o estado do Acre foi o segundo no país a conceder um dos maiores valores (5,08%), demonstrando nosso compromisso com nossos servidores”, disse.

Meio ambiente

O governador reconheceu que os extremos climáticos têm contribuído para alguns cenários catastróficos enfrentados pelo Acre, como as secas e as cheias, e falou sobre algumas ações do seu governo:

“Cuidar de pessoas significa também ter cuidado e zelo com o nosso meio ambiente. Porque não podemos viver num lugar degradado. Visto que os extremos climáticos têm aumentado de intensidade com enchentes e secas prolongadas, temos tomado algumas providências através dos nossos órgãos ambientais, contando com o apoio do governo federal através de vários ministérios que dão especial atenção ao nosso estado. É nesse sentido que reafirmo o nosso compromisso com a conservação das nossas florestas e, acima de tudo, com a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais e indígenas”.

“Adotamos uma estratégia integrada, com uso de tecnologias avançadas e na união de esforços entre diversos órgãos, consolidando o Acre como protagonista no cenário ambiental nacional e internacional. O Acre apresentou uma redução estimada de 47% nos índices de desmatamento na Amazônia nos últimos dois anos, saindo de 840 km² (2022) para 448 km² (2024), conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PRODES/INPE). Essa integração permite uma coordenação contínua, que tem garantido eficácia no combate aos ilícitos ambientais. Com iniciativas como o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas (PPCDQ) e o avanço no Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa (PEVEG), seguimos firmes na missão de conservação de nossa biodiversidade e no desenvolvimento de estratégias que valorizem os nossos ativos ambientais”.

Saúde e Segurança

“Na saúde pública também tivemos avanços significativos e quero ressaltar algumas ações. Desde 2023, o programa Opera Acre vem reduzindo as filas de espera por cirurgias. Nas nossas unidades de saúde têm sido realizadas cirurgias cardíacas pediátricas. Foram contratados 550 novos servidores efetivos para a SESACRE e entregues diversas obras na capital e no interior, como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Aldemira Souza Cunha, em Rio Branco. Reativamos o centro cirúrgico do Hospital de Plácido de Castro e retomamos os serviços da oficina ortopédica de Cruzeiro do Sul, isso entre várias reformas e revitalizações de diversas unidades de saúde em todo o estado”.

“Na segurança pública, temos investido pesado na compra de equipamentos para uma atuação mais efetiva, segura e resolutiva dos nossos policiais, além de cursos de formação e aprimoramento profissional. Adquirimos praticamente uma frota nova com 40 veículos para as nossas polícias e investimos 60 milhões de reais para a compra de tecnologias não letais e menos letais. O resultado tem sido uma diminuição nos índices de homicídios e mortes violentas de 27% e uma queda de 37,5% em feminicídios. Contratamos policiais nas polícias militar e civil, além do corpo de bombeiros, totalizando 1.439 novos soldados e oficiais, uma renovação significativa das tropas que não acontecia há muitos anos”.

Relação com Aleac

Gladson concluiu a mensagem afirmando que a união entre os poderes é essencial.

“Minha gente, eu passaria a manhã inteira falando de ações e realizações da nossa gestão. Mas a ideia dessa mensagem é fazer um apanhado geral resumido para os senhores deputados e senhoras deputadas terem uma noção das diretrizes adotadas pelo nosso governo. E também para informar a nossa população através da imprensa. Vamos firmar ainda mais a união entre a Assembleia Legislativa e o governo estadual nesse ano de 2025 que se inicia. Digo isso não no sentido de subserviência política entre esses poderes, mas na intenção de trabalharmos em harmonia para darmos uma resposta positiva aos anseios e necessidades da população acreana”, concluiu.