Em nota, PM confirma que motociclista morto em acidente no interior do Acre era menor de idade

A Polícia Militar (PM) emitiu uma nota, a pedido do programa Radar 104, concernente ao acidente que matou o jovem Rian Cunha de Lima, que faria 18 anos de idade no dia 02 de maio deste ano, portanto não tinha carteira nacional de habilitação.

O rapaz de 17 anos estava em uma moto e foi atropelo por um caminhão da empresa Marca V5, cujo motorista passou pelo teste do bafômetro e não havia ingerido bebida alcoólica.

A vítima era solteiro e morava na estrada Xiburema, ramal da Linha C. As circunstâncias da tragédia não foram divulgadas.

Veja nota oficial

“Foi registrado na tarde desse sábado, um acidente de trânsito com vítima fatal, na BR 364, próximo à ponte José Nogueira Sobrinho, envolvendo um caminhão é uma motocicleta, onde um adolescente de 17 anos veio a óbito.

A polícia militar prestou apoio a equipe da PRF que já se encontrava no município, fazendo o isolamento do local e acionado a pericia técnica. O condutor do caminhão permaneceu no local e foi realizado o teste de etilometro e comprovou não haver presença de álcool no organismo. (Assessoria do 8º BPM)