Um acreano foi flagrado na tentativa de furtar um televisor de um hotel, localizado próximo a rodoviária de Porto Velho, capital do estado vizinho de Rondônia, durante a tarde da última sexta-feira (31).

Edilton S.E. como foi identificado tem 41 anos e estava hospedado no estabelecimento há alguns dias e já estava sendo monitorado pelos funcionários por suspeitas de estar envolvido em pequenos casos de furtos que aconteciam no local.

A Polícia Militar de Rondônia foi acionada onde localizou o suspeito em fuga na rua Afonso Pena, no ponto de encontro com a rua Uruguai, no bairro Nova Porto Velho, efetuando a prisão em flagrante.