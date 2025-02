Em São Paulo, empresária do Acre toma posse na Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo

A empresária e jornalista Nilda Bernardo, proprietária da Agência Caule de Publicidade e Marketing Digital, de Rio Branco, no Acre, tomou posse na Diretoria e no Conselho da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo (AMLE). Em cerimônia realizada na cidade de Campinas, em São Paulo, no dia 1º de fevereiro, ela assumiu a cadeira de número 22 da instituição internacional e ajudará a coordenar projetos por diversas regiões do mundo, além da Região Norte.

Com uma trajetória consolidada na Comunicação e no Marketing Digital, a indicação de Nilda se deu pelo histórico de excelência que ela possui na área, pela capacidade de promover iniciativas transformadoras no setor e pelo impacto positivo que gerou através do Marketing Digital e da Assessoria Estratégica para diversos negócios no estado acreano e outras regiões do Brasil. Ela possui mais de 13 anos de experiência como radialista, palestrante e assessora de comunicação.

“Com a Agência Caule, já impactei mais de 90 negócios no Brasil com soluções criativas e personalizadas. Mas nunca imaginei que esse trabalhado, além dos outros que desenvolvi, fosse me render uma honraria tão magnífica como esta. Fazer parte da AMLE, estando ao lado de outras grandes mulheres empreendedoras, é uma oportunidade de aprender ainda mais e ajudar a desenvolver projetos que tragam impactos positivos significativos pelo mundo”, declara Nilda.

Como integrante da Diretoria e do Conselho Internacional da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo, a jornalista usará sua expertise para contribuir com iniciativas voltadas ao bem comum, um de seus grandes propósitos de vida. “Acredito que a Comunicação e o Empreendedorismo são ferramentas poderosas para transformar vidas. Quero ajudar a construir um futuro mais justo, onde a cultura, a solidariedade e a inovação caminhem juntas”, afirma ela.

Nilda afirma ainda que sua posse na entidade reforça o compromisso que possui com o progresso e o impacto positivo na sociedade, sempre pautada pelo diálogo, pela inclusão e pela criatividade. “Estou pronta para essa jornada, ao lado de outras lideranças que compartilham do mesmo ideal. Juntas, podemos fazer a diferença e fortalecer a AMLE como um espaço de impacto global”, conclui. A Academia tem como missão valorizar o conhecimento, a literatura e o empreendedorismo como pilares para o desenvolvimento social e econômico por todo o mundo.