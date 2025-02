Em um ano, força integrada de polícias realizou 13 operações no Acre, com o sequestro de R$ 4 milhões em bens

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, divulgou nesta segunda-feira (3) um balanço de todas as operações realizadas em 2024.

Foram 13 operações ao longo do ano, destacando-se como a terceira base com o maior número de ações policiais entre as 33 existentes no Brasil.

A unidade foi responsável pelo cumprimento de mais de 130 mandados de busca e apreensão, mais de 50 mandados de prisão preventiva e pelo sequestro de aproximadamente R$ 4 milhões em bens e valores oriundos de atividades ilícitas, reforçando seu compromisso no enfrentamento ao crime organizado.

“Dentre as operações conduzidas, destaca-se a Operação Servillis, realizada em julho de 2024, que teve grande impacto no combate a organizações criminosas e na desarticulação de suas estruturas financeiras e operacionais”, informou a FICCO.

“Esses resultados somente foram possíveis graças à atuação conjunta dos órgãos de segurança pública federais e estaduais, evidenciando que a integração das forças policiais é vital para combater a criminalidade”, concluiu.