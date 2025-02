Embratur abre inscrições para curtas metragens sobre a Amazônia com prêmio de R$ 100 mil

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) abriu o edital de Curtas-Metragens Brasil com S, neste sábado (01), que premiará filmes que retratem as belezas e o potencial da região amazônica a fim de fortalecer o turismo e a economias local.

Gastronomia, paisagens naturais, personagens, sustentabilidade, tradições culturais e turismo urbano são alguns dos vários aspectos que podem ser abordados nos curtas-metragens, porém, com foco no território da Amazônia Legal. Podem ser inscritos projetos de ficção, documentário, animação, entre outros formatos que não sejam seriados.

Serão premiadas em R$ 100.000 4 obras de 15 minutos ou menos de duração. A premiação que está na sua segunda edição tem o objetivo promover a região como uma opção de destino capaz de oferecer diferentes experiências.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca que o processo visa também demonstrar a capacidade da produção audiovisual da região norte. “A escolha da Amazônia como tema central se alinha à crescente visibilidade da região, impulsionada por eventos globais como a COP 30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro. O edital reforça o papel do audiovisual como ferramenta estratégica para divulgar as belezas naturais, culturais e humanas da Amazônia, consolidando a região como um destino sustentável e valorizando suas narrativas únicas”, ele conta.

As inscrições do edital Curtas-Metragens Brasil com S vão até o dia 7 de março. Para mais informações, acesse o edital presente no site.