Empresa acreana fatura R$ 250 mil em desafio promovido pela Meta

A Wood Chat, startup do setor madeireiro e 100% acreana, fundada pela engenheira Fernanda Onofre, foi a vencedora do Desafio WhatsApp pela Amazônia, promovido pela Meta em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) e a Turn (turn.io). A premiação ocorreu nessa terça-feira (25), em Brasília.

O Desafio WhatsApp pela Amazônia tem como objetivo reconhecer e apoiar iniciativas inovadoras que utilizam o aplicativo como ferramenta para proteção social, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na região.

A Wood Chat utiliza Inteligência Artificial (IA) para a identificação precisa de espécies de madeira da Amazônia. Sua tecnologia aumenta em 75% a precisão do reconhecimento em comparação com métodos tradicionais, oferecendo uma interface customizada, um painel de precisão e a lente inteligente, que auxilia no controle e seleção das espécies.

Além de divulgação, o vencedor do desafio recebe R$250 mil, enquanto o segundo e terceiro colocados ganham R$150 mil e R$100 mil, respectivamente, e divulgação do projeto.