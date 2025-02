As viagens entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul havia sido suspensa na manhã desta segunda-feira (24) após o rompimento de um trecho na BR-364. Horas depois, a empresa Transacreana retomou os embarques normalmente. Os ônibus seguem pela rodovia, que está em obras após o rompimento de um bueiro que interditou a estrada no domingo (23).

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) havia previsto a liberação do tráfego até o meio-dia desta segunda-feira, o que não ocorreu. Agora, a nova estimativa é de que a passagem de veículos seja autorizada apenas no final da tarde. Com isso, os ônibus de passageiros podem enfrentar novos atrasos ao chegar ao trecho em recuperação.

Apesar da incerteza quanto ao horário da liberação, a Transacreana decidiu manter as viagens programadas para esta manhã. “O Dnit falou que liberava meio-dia e saiu tanto o de Cruzeiro às sete horas da manhã como o de Rio Branco. O de Cruzeiro saiu um pouco mais tarde porque ele passa lá um pouco mais cedo. O de Rio Branco saiu no horário normal, às sete horas da manhã, e vai passar lá por volta das 15h30 e já vai estar liberado”, informou a assessoria da empresa.

A suspensão ocorreu apenas para os ônibus que deveriam ter saído às 19h de domingo (23) tanto da capital quanto do Vale do Juruá.

Segundo a Transacreana, os passageiros afetados pela interrupção da viagem receberam suporte. “Todos os passageiros que estavam em trânsito para Cruzeiro do Sul e Rio Branco e foram afetados pela interrupção da viagem receberam total assistência da empresa, incluindo hospedagem em hotel e alimentação”, destacou a assessoria.

A linha Rio Branco-Cruzeiro do Sul opera diariamente com quatro ônibus, dois pela manhã e dois à noite, transportando, em média, 40 passageiros por veículo.