Empresa suspende viagens de ônibus entre Rio Branco em Cruzeiro do Sul após erosão na BR-364

A interrupção da BR-364 em Tarauacá levou a empresa Transacreana a suspender as viagens de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul na noite deste domingo (23) e na manhã desta segunda-feira (24) em ambos os sentidos.

SAIBA MAIS: Imagens aéreas mostram como está trecho que rompeu na BR-364 após fortes chuvas

Os ônibus sairiam tanto da capital quanto do Vale do Juruá às 19h de domingo e às 7h de segunda-feira, com paradas previstas em Sena Madureira, Feijó e Tarauacá.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que os reparos na rodovia devem ser concluídos até o meio-dia desta segunda-feira. Somente após essa liberação, a empresa retomará as viagens no trecho afetado.

A depender da demanda, de dois a três ônibus operam nos horários da manhã e noite entre Rio Branco e o Vale do Juruá. No entanto, a empresa não detalhou o tipo de suporte oferecido aos passageiros que partiram na manhã de domingo e ficaram isolados na BR-364.

A BR-364 foi interrompida na região do bairro Corcovado, em Tarauacá, após a força das águas destruir um bueiro localizado no trecho.