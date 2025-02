Encontro discute vantagens do plantio direto a lanço na reforma de pastagem

No dia 24 de fevereiro, às 15h, o pesquisador da Embrapa Acre Carlos Maurício de Andrade ministrará a palestra “Plantio direto a lanço: os 10 pontos-chave para não errar na reforma da pastagem”. O evento, voltado para produtores rurais e profissionais do setor agropecuário, será realizado no auditório da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC), em Rio Branco.

A palestra abordará os principais aspectos para a correta aplicação da tecnologia de plantio direto a lanço na reforma de pastagens, destacando os benefícios da técnica, que permite recuperar áreas degradadas de forma mais ágil, com menor custo e maior sustentabilidade.

De acordo com o pesquisador, mais de 20 mil hectares de pastagens já foram reformados com o plantio direto de forrageiras no Acre. “Essa técnica pode ser utilizada em propriedades rurais com diferentes perfis, especialmente as de base familiar que não dispõem de máquinas e implementos agrícolas necessários para a reforma convencional. Vale a pena conhecer mais sobre a tecnologia”, comenta.

Vantagens do plantio direto a lanço

O plantio direto a lanço é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Acre. As pesquisas com o plantio direto de forrageiras começaram em 2011, com o objetivo de oferecer alternativas sustentáveis para a reforma de pastagens, substituindo o método mecanizado tradicional.

Estudos realizados pela Embrapa em parceria com produtores do Acre indicam que a semeadura a lanço possibilita a recuperação da capacidade produtiva das pastagens degradadas com mais rapidez, menor investimento financeiro e maior sustentabilidade.

Tecnologia aprovada

O veterinário e produtor rural Neilton Lima Vasconcelos adotou o plantio direto a lanço para recuperar uma área localizada no quilômetro 14 da estrada AC-40, no Ramal do Cacau, em Rio Branco.

“Eu não tinha condições de gradear a terra ou aplicar herbicida com um trator ou bomba costal, então resolvi adotar o plantio direto preconizado pela Embrapa. Iniciamos o manejo da área em abril de 2024, aplicando o herbicida com drone, e o resultado foi excelente, com um custo viável para minha realidade”, destaca.

Enquanto o produtor aguardava o momento ideal para o plantio, recuperou as cercas. No dia 15 de outubro de 2024, com o início das chuvas na região, lançou as sementes no solo. Após 45 dias, quando o capim já havia germinado e crescido, introduziu o gado na área.

“Estou muito satisfeito com o resultado e com a técnica recomendada pela Embrapa. O custo foi significativamente menor do que no método tradicional, que exigiria gradear a terra e preparar o solo. Gostei muito e recomendo”, reforça Neilton.

Serviço:

Palestra: “Plantio direto a lanço: os 10 pontos-chave para não errar na reforma da pastagem”

Dia: 24 de fevereiro Hora:15 horas

Local: Auditório da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC) –

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 1779 – Bosque, Rio Branco – AC

Mauricilia Silva (MTb 429/AC)

Embrapa Acre