Energisa alerta para cuidados que devem ser tomados em dias com descargas atmosféricas

No período chuvoso, as descargas se tornam mais frequentes. Para fevereiro, a previsão é de mais chuvas para a região norte do país, incluindo o Acre, principalmente por conta da atuação da Zona de Convergência Intertropical.

Gerente de Operações da Energisa Acre, André Amarante explica que a empresa monitora diariamente as condições climáticas e se prepara para este período do ano, em que as chuvas e descargas atmosféricas se tornam rotineiras.

“Temos um planejamento de manutenção para que, mesmo neste período de chuvas intensas, possamos manter o fornecimento de energia estável e reduzir ao máximo as interrupções. Nossas equipes se antecipam às necessidades deste período e, ainda assim, contamos com um monitoramento rigoroso das condições climáticas para tomar decisões, caso necessário”, afirma.

Uma das principais orientações da distribuidora em dias chuvosos é evitar a exposição a céu aberto. “Não fique em áreas abertas e descampadas, tampouco embaixo de estruturas metálicas ou árvores. Os lugares abertos são um risco à vida de pessoas e animais em caso de descargas (raios) e objetos arremessados pelo vento”, explica Amarante.

Além dos cuidados com a vida, dentro de casa algumas práticas simples podem proteger os eletrônicos durante as chuvas, principalmente aquelas mais intensas. “Tempestades podem vir acompanhadas por raios e a energia liberada por eles pode atingir de 300 a 500 milhões de volts. Essa energia é suficiente para gerar picos de tensão na rede elétrica, podendo causar incêndios instantâneos em materiais inflamáveis e danos a edificações, além de ferir pessoas”, esclarece o gerente de Operações da concessionária.

Se um raio atingir a rede elétrica ou suas proximidades, o fenômeno pode causar surtos de tensão na rede elétrica, ou seja, uma elevação momentânea da voltagem da corrente elétrica, representando uma ameaça real aos aparelhos eletrônicos em sua casa.

Para evitar prejuízos com equipamentos, adotar medidas preventivas é essencial:

Durante a chuva, desconecte aparelhos da tomada: A prática serve para todos os eletrônicos, inclusive TVs, computadores, micro-ondas e até mesmo carregadores de celular.

Instale protetores de surto: Esses dispositivos atuam como uma barreira entre os seus aparelhos e as variações de tensão. Eles desviam a energia excessiva para a terra, protegendo os equipamentos contra picos de tensão. Ao adquiri-lo, certifique-se de que o protetor de surto seja de boa qualidade e adequado para o tipo de aparelho que você deseja proteger.

Cuide da instalação elétrica da sua casa: Uma instalação elétrica bem-feita e com manutenção em dia é essencial para evitar danos em caso de surtos de tensão. Verifique se sua casa possui disjuntores adequados e se estão funcionando corretamente. Além disso, certifique-se de que os fusíveis de proteção estão em bom estado.

Evite usar aparelhos eletrônicos durante uma tempestade: Mesmo com protetores de surto e disjuntores, é sempre uma boa prática evitar usar aparelhos eletrônicos durante chuvas, principalmente as mais intensas. A intensidade das descargas atmosféricas pode ser tão alta que supera a capacidade de proteção desses dispositivos. Além disso, aparelhos como o micro-ondas, chuveiros e ar-condicionado são mais suscetíveis a falhas durante picos de energia.

Utilize nobreaks para equipamentos essenciais: Para aparelhos que precisam estar sempre ligados, considere o uso de nobreaks (UPS). Esses dispositivos fornecem energia extra quando há falhas de energia, além de proteger contra surtos elétricos e garantir que seus aparelhos não sejam danificados, permitindo o desligamento seguro em caso de queda de energia.

Mantenha os cabos organizados: Evite deixar cabos de energia ou aparelhos eletrônicos próximos a janelas ou áreas onde a água da chuva possa alcançar. Um curto-circuito causado por água pode ser fatal para os aparelhos e, em casos mais graves, até gerar incêndios.

Para saber mais dicas de segurança e evitar acidentes elétricos, acesse http://seguranca.energisa.com.br

Em situações emergenciais, contate o 0800 647 7196 ou acesse o aplicativo Energisa On. Outra opção é falar com a Gisa, pelo WhatsApp: (68) 99233 0341.