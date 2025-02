Engenheiro do IPHAN é encontrado morto dentro de casa na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O corpo do engenheiro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Elís Gomes dos Santos, de 33 anos, foi encontrado dentro de sua residência na madrugada deste domingo (16). O imóvel fica localizado na Rua Sebastião Amâncio, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de um irmão da vítima, Elís estava bebendo na companhia da esposa e do enteado, de 17 anos, quando teve uma discussão com o jovem. Com os ânimos exaltados, vizinhos e amigos intervieram na situação, e a esposa do engenheiro, junto com o filho, decidiu passar a noite na casa do cunhado.

Após a confusão, Elís continuou bebendo sozinho e ligando para a esposa e o enteado, pedindo que voltassem para casa. Como ambos se recusaram, ele fez uma chamada de vídeo com o irmão dele, em seguida, não respondeu mais às mensagens. O irmão da vítima, que sabia que Elís possuía uma arma de fogo legalizada, ficou preocupado e foi até a residência.

Ao chegar, ele teve dificuldade para entrar no imóvel, mas conseguiu pular o muro e encontrou o irmão caído no chão, envolto em uma grande poça de sangue.

Imediatamente, o homem acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegarem, os paramédicos constataram que Elís já estava morto.

Os policiais isolaram a área e solicitaram a presença da Perícia Criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML).

A perícia preliminar indicou que o corpo estava na sala, cercado por muito sangue. Após a finalização dos trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Polícia Civil, coletaram as primeiras informações no local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).