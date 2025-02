Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. O humorista decidiu dar entrada no local na semana passada com objetivo de encontrar um “tratamento adequado”.

“O humorista se internou por decisão própria e com o devido acompanhamento médico. (…) O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar“, diz a nota publicada pela Non Stop Produções Artísticas. A empresa responsável pelo gerenciamento da carreira de Whindersson Nunes ainda ressaltou que ele “tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde”. “Ele está muito bem feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, diz ainda o comunicado. A nota pede ainda que os fãs tenha compreensão e respeito, além de respeitar a privacidade do humorista nesse momento. Whindersson Nunes já falou publicamente que sofre com problemas de saúde mental, que incluem depressão e ansiedade. Além de ressaltar os impactos que a fama causou na vida pessoal dele.