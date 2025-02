Enterro de luxo ou homenagem? Em Sena Madureira, caixão mais caro custa 23 mil reais

Pode soar estranho falar sobre funeral, mas em Sena Madureira algumas famílias estão se precavendo para esse momento doloroso. Informações obtidas pelo ContilNet indicam que em determinada funerária do município já existem seis serviços pagos. Com isso, à medida que o ente querido “partir dessa para melhor” essa parte relacionada a caixões, translado e outras providências, já estará totalmente resolvida.

Deixar tudo pago em vida não era uma prática comum. Porém, nos últimos anos, alguns moradores estão se preocupando em deixar tudo pronto para que a família não passe aperreio no chamado “último adeus”.

Se por um lado existe o plano de saúde, por outro, há o plano funerário que, aliás, pode até mesmo ser parcelado. São, na verdade, dois extremos da vida.

E para as famílias com um poder aquisitivo maior que queiram, eventualmente, homenagear seu ente querido, há caixões com preços elevados. O mais caro em Sena Madureira custa 23 mil reais.

Mas, as funerárias também disponibilizam urnas com preços menores, variando de 2 mil a 2.500 reais.