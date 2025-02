Envolvidos em linchamento a suspeito de abusar de menina podem responder por homicídio

Durantes as buscas, o pai da menina foi até a loja de conveniência onde a criança era mantida refém. Ele contou que estranhou a conduta do suspeito quando perguntou sobre sua filha. O homem descreve que uma música muito alta tocava no local, o que chamou sua atenção. Ele também suspeitou de um arranhão no nariz do suspeito.