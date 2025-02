Epic Games libera jogão de zumbis de graça; resgate aqui

Novos jogos gratuitos da Epic Games Store já estão disponíveis para resgatar. E a plataforma caprichou esta semana, hein? Os títulos da vez são Garden Story e World War Z: Aftermath, game de zumbis no melhor estilo Left 4 Dead.

Se você está ligado toda quinta-feira aqui no Voxel, com certeza deve estar com a biblioteca da Epic Games cheia de opções para jogar — e sem precisar ter gastado nada por isso. Se não, deixamos aqui o convite para vir resgatar os títulos gratuitos da plataforma toda semana!

Mais detalhes sobre os jogos gratuitos da Epic Games Store desta semana

Quer saber mais detalhes sobre os jogos gratuitos da Epic Games Store desta semana? Então confira abaixo um trailer e uma breve descrição de Garden Story e World War Z: Aftermath.

Garden Story

Desenvolvido pela Picogram, Garden Story combina exploração, combate leve e gerenciamento de recursos em um mundo vibrante — e é uma ótima pedida para aqueles que apreciam experiências no melhor estilo Stardew Valley.

Aqui, os jogadores assumem o papel de Concord, uma pequena uva que se torna guardiã de uma vila encantadora. Basicamente, sua missão é ajudar os habitantes locais, restaurar áreas afetadas e combater uma praga misteriosa que ameaça a harmonia da vila.

O gameplay inclui missões variadas, como coletar recursos, derrotar inimigos e aprimorar ferramentas. Certamente, as mecânicas de comunidade e colaboração são alguns dos destaques — tornando cada ação significativa para o progresso da vila.

World War Z: Aftermath

Já World War Z: Aftermath é um jogo de tiro cooperativo em terceira pessoa inspirado no universo do filme e do livro World War Z, estralado por Brad Pitt.

Desenvolvido pela Saber Interactive, o game coloca os jogadores em batalhas intensas contra hordas incansáveis de zumbis em diversas partes do mundo, como Roma, Tóquio e muitos outros.

Além da campanha cooperativa para até quatro jogadores, Aftermath inclui um modo chamado Horda XL, onde centenas de zumbis atacam simultaneamente. O game também traz um sistema de progressão envolvente, assim como personalização de classes e armas. Vale a pena dar uma conferida!

Como resgatar os jogos gratuitos da Epic Games Store?

Lembrando que ambos os títulos já se encontram disponíveis gratuitamente na Epic Games Store e ficarão assim até a próxima quinta-feira (27), às 12h (horário de Brasília).

Para resgatar Garden Story e World War Z: Aftermath gratuitamente na Epic Games é muito simples. Primeiramente, claro, você precisa ter uma conta na plataforma. Em seguida, clique nos links abaixo, vá em “Obter” e pronto, eles já estarão salvos em sua biblioteca pessoal. Agora é só baixar e se divertir!